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Beşiktaşlı Olcay Şahan: Gitmeye hazırım

Beşiktaşlı Olcay Şahan: Gitmeye hazırım.16290
  • Giriş : 09.01.2017 / 10:46:00

Golcü futbolcu Olcay Şahan'ın Beşiktaş'tan ayrılmaya hazır olduğunu açıkladı.

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Kara Kartal'da Ryan Babel'in gelişi ile kadroya girmekte zorlanan Olcay Şahan takımdan gitmeye hazır. Ünlü futbolcu için Trabzonspor harekete geçti.

Başkan Muharrem Usta’nın oyuncuyla yaptığı görüşmede rakamsal konularda anlaştığı ancak Olcay’ın kafasındaki birkaç soru işaretini gidermek için süre istediği öğrenildi.

Dün menaceriyle Antalya’da bir araya gelen Olcay’ın da, “Şu anki takımda görev yapma şansım oldukça az. Şartlar elverirse Trabzon’a gitmeye hazırım” sözleriyle transfere yeşil ışık yaptığı öğrenildi.

Ersun Yanal’ın da 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun mücadeleci yönünden yararlanmak adına bu transferin gerçekleşmesini istediği kaydedildi.

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