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Beşiktaşlı oyuncu gözyaşlarını tutamadı

Beşiktaşlı oyuncu gözyaşlarını tutamadı.16656
  • Giriş : 21.02.2018 / 09:47:00

Beşiktaşlı oyuncu Domagoj Vida, oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadı.

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Beşiktaş'ın Alman devi Bayern Münih ile karşı karşıya geldiği maçta kırmızı kart görerek oyun dışı kalan Domagoj Vida, gözyaşlarına hakim olamadı.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bayern Münih deplasmanına çıkan Beşiktaş'ta Domagoj Vida, 16. dakikada gole giden Lewandowski'yi düşürdü. Hakem Ovidiu Hateganmutlak gol pozisyonu olarak değerlendirdi ve Hırvat futbolcuya kırmızı kart gösterdi. Vida, kariyerinin ilk kırmızı kartını Bayern karşısında gördü. Temsilcimiz Beşiktaş 10 kişi kaldı.

Hırvat futbolcu oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadı.

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