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Beşiktaşlı oyuncu Kazak ekibi ile anlaştı

Beşiktaşlı oyuncu Kazak ekibi ile anlaştı.13647
  • Giriş : 06.02.2018 / 15:21:00

Beşiktaşlı oyuncu Aras Özbiliz, Kazakistan ekibi ile anlaştı.

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Beşiktaşlı oyuncu Aras Özbiliz, Kazakistan ekibi Aktobe ile anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki oyuncu yen kulübüne imza atmaya hazırlanıyor.

Aras gibi gözden çıkarılan Boyko ise Steaua Bükreş ile görüşmelere devam ediyor. Ukraynalı file bekçisinin kiralık olarak Rumen ekibine gitmesi bekleniyor.

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