Beşiktaşlı oyuncu Lens'in fotoğrafı olay oldu
Beşiktaş'ın yeni golcüsü Jeremian Lens'in fotoğrafındaki hali olay yarattı. Fit olmayan 'göbekli' görüntüsü ile dikkat çeken Lens şaşkınlık yaşattı.
Teknik direktör Şenol Güneş'in sadece Kardemir Karabükspor maçında ilk 11'de başlattığı Hollandalı yıldız dün akşam ise 81. dakikada oyuna girebildi.
Lens'in antrenmanda çekilen 'göbekli' görüntüsü de şu ana kadar neden yedek kulübesinde olduğunun bir göstergesi... Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe'de geçen sezon 5 gol, 17 asistlik müthiş performansla 22 gole katkıda bulunmuştu.
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