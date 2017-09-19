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Beşiktaşlı oyuncu Lens'in fotoğrafı olay oldu

Beşiktaşlı oyuncu Lens'in fotoğrafı olay oldu.27679
  • Giriş : 19.09.2017 / 17:22:00

Beşiktaş'ın yeni transferi olan Jeremian Lens'in fotoğrafı olay oldu.

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Beşiktaş'ın yeni golcüsü Jeremian Lens'in fotoğrafındaki hali olay yarattı. Fit olmayan 'göbekli' görüntüsü ile dikkat çeken Lens şaşkınlık yaşattı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in sadece Kardemir Karabükspor maçında ilk 11'de başlattığı Hollandalı yıldız dün akşam ise 81. dakikada oyuna girebildi.

Lens'in antrenmanda çekilen 'göbekli' görüntüsü de şu ana kadar neden yedek kulübesinde olduğunun bir göstergesi... Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe'de geçen sezon 5 gol, 17 asistlik müthiş performansla 22 gole katkıda bulunmuştu.

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