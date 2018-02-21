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Beşiktaşlı oyuncu Pepe: Çok pahalıya patlar

Beşiktaşlı oyuncu Pepe: Çok pahalıya patlar.17886
  • Giriş : 21.02.2018 / 08:50:00

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Pepe, dün akşam mücadele sonrası açıklama yaptı.

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Dün akşam oynanan ve 5-0 sona eren Bayern Münih-Beşiktaş maçının ardından açıklama yapan Pepe, sahada oynanan oyunu değerlendirdi.

Pepe, 5-0'lık Münih mağlubiyetinin ardından kırmızı kartın skoru belirlediğinin altını çizdi.
   
İşte Pepe'nin açıklamaları:

“Üst seviye bir maç oynadık. Bu tarz maçlarda on kişi kalmak çok pahalıya patlar. Geri kalan oyuncular çok çalıştı ama olmadı. Eksik kalmasaydık farklı bir sonuç ortaya çıkabilirdi. Bütün maçlar önemli. Gol atma şansımız vardı olmadı, mücadele ettik ama yetmedi. Çok zor bir deplasman. İşimiz çok zordu. Artık önümüzdeki lig maçını düşüneceğiz.”

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