Beşiktaşlı oyuncu Pepe: Çok pahalıya patlar
Dün akşam oynanan ve 5-0 sona eren Bayern Münih-Beşiktaş maçının ardından açıklama yapan Pepe, sahada oynanan oyunu değerlendirdi.
Pepe, 5-0'lık Münih mağlubiyetinin ardından kırmızı kartın skoru belirlediğinin altını çizdi.
İşte Pepe'nin açıklamaları:
“Üst seviye bir maç oynadık. Bu tarz maçlarda on kişi kalmak çok pahalıya patlar. Geri kalan oyuncular çok çalıştı ama olmadı. Eksik kalmasaydık farklı bir sonuç ortaya çıkabilirdi. Bütün maçlar önemli. Gol atma şansımız vardı olmadı, mücadele ettik ama yetmedi. Çok zor bir deplasman. İşimiz çok zordu. Artık önümüzdeki lig maçını düşüneceğiz.”
ŞAMPİY10
DİĞER HABERLER
Galatasaray Başkanı PFDK'ya sevk edildi
Galatasaray Başkanı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
Güneş'ten Bayern açıklaması: Zor olacak
Teknik adam Şenol Güneş, Bayern Münih ile ilgili açıklama yaptı.
Fikret Orman'dan çok sert açıklamalar
Fikret Orman'dan Süper Lig'de yaşananlarla ilgili çok sert açıklamalar geldi.
Beşiktaş, Talisca için o futbolcuyu satacak
Beşiktaş Kulübü, golcü oyuncu Talisca'yı almak için Negredo'yu satacak.