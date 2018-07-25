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Beşiktaşlı oyuncu Pepe'ye dev talipler

Beşiktaşlı oyuncu Pepe'ye dev talipler.11520
  • Giriş : 25.07.2018 / 11:56:00

Beşiktaşlı oyuncu Pepe'ye dev kulüplerden teklifler gelmeye başladı.

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Beşiktaş'ta forma giyen deneyimli oyuncu Pepe'ye eski kulübü Porto ve Wolverhampton'dan teklifler gelmeye başladı.

Beşiktaş’ın yıldız stoperine, eski kulübü Porto ve Wolverhampton talip oldu. İlk etapta oyuncusunu takımında tutmak isteyen yönetim, kulüple 1 yıllık anlaşmasının bulunmasını göz önünde bulundurup Portekizliye 7 milyon Euro’luk değer biçti.

Kara Kartal’da geçen sezon sergilediği başarılı performansın ardından Portekiz Milli Takımı formasıyla Dünya Kupası’nda da şovuna devam eden Pepe, transfer gündeminin ön plana çıkan isimleri arasında olmaya devam ediyor.

35 yaşındaki savunmacıya son olarak eski takımı Porto ve İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton’ın talip olduğu öğrenildi. Kulübe menacerler aracılığıyla 2 kulüpten de teklif geldiği bildirilirken yönetimin, tecrübeli futbolcu için 7 milyon Euro’luk değer belirlediği bildirildi. Beşiktaş’la 1 yıl daha kontratı bulunan başarılı oyuncunun ilk etapta sözleşmesine bağlı kalıp ardından Portekiz’e gitmek istediği konuşuluyor. Teknik direktör Şenol Güneş’in de deneyimli savunmacının takımda tutulmasını istediği belirtildi.

La Liga ekibi Real Madrid’de görev yaptığı 10 sezonun ardından önceki sezon Beşiktaş’a transfer olan Pepe, Siyah-Beyazlı formayla 35 karşılaşmaya çıkıp 2 gol ve 1 asistlik performans ortaya koymuştu. Portekiz Milli Takımı formasıyla Dünya Kupası’nda 4 mücadelede görev yapan Pepe, 1 gol atmıştı.

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