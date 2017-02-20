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Beşiktaşlı oyuncu Quaresma rekor kırdı

Beşiktaşlı oyuncu Quaresma rekor kırdı.17865
  • Giriş : 20.02.2017 / 17:39:00

Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Ricardo Quaresma, rekor kırdı.

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Beşiktaşlı oyuncu Ricardo Quaresma dün geceki performansıyla yalnızca takımına katkı sağlamakla kalmadı. Başarılı oyuncu, kariyeri için de önemli bir maçta forma giydi.

Siyah-Beyazlı forma altında bu sezon ligdeki 19. maçına çıkan Portekizli yıldız, Cenk’in attığı golde 10. asistini yaparak zirvedeki Wesley Sneijder’i yakaladı. Sporting, Porto, İnter, Barcelona gibi dünya devlerini formasını giyen 33 yaşındaki futbolcu, kariyerini en fazla gol pası verdiği sezonuna ulaşmış oldu. Özellikle son haftalarda büyük çıkış yakalayan Q7, son 4 Süper Lig maçında 1 gol, 5 asistle tam 6 gole katkıda bulunmuş oldu.

Ceza alanına gönderdiği adrese teslim ortalarıyla adeta resital sunan Quaresma’nın Cenk Tosun ile yakaladığı uyum da hayli dikkat çekici. Öyle ki Kartal’ın başarılı hücumcusu, Cenk Tosun’un Süper Lig’de attığı son beş kafa golünün asistini yapan isim oldu.

Asist krallığı yarışı

Futbolcu    Takımı    Pas
Ricardo Quaresma    Beşiktaş    10
Wesley Sneijder    Galatasaray    10
Jeremain Lens    Fenerbahçe    8
Deniz Türüç    Kayserispor    6

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