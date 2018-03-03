Beşiktaşlı oyuncu Talisca için açıklama geldi
Beşiktaş'ta oynadığı futbolla göz dolduran deneyimli oyuncu Anderson Talisca'nın menajeri, Benfica ile sözleşme imzalanması hakkında konuştu.
A Spor canlı yayınında soruları yanıtlayan Talisca, "Benfica ile sözleşme imzalamasaydım, Avrupa kupalarında oynayamayacaktım. O yüzden sözleşme imzalamak zorunda kaldım" diye konuşmuştu.
Genç futbolcunun temsilcisi Carlos Leite ise konuyla ilgili Portekiz basınına açıklamalar yaptı.
Leite, Talisca sözleşme imzalamaya zorlandığını söylemesinin yanlış olduğunu belirtti.
Leite "Açıklığa kavuşturmak gerekirse, ben ona sözleşme imzalarsan senin için daha iyi olur dedim. Beşiktaş taraftarları üzülünce Talisca'da baskı yarattı." diye konuştu.
FOTOMAÇ
DİĞER HABERLER
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi dış basında
Olaylı Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde yaşananlar dış basına da yansıdı.
İşte Beşiktaşlı Quaresma'nın alacağı ceza
Beşiktaşlı oyuncu Ricardo Quaresma'nın alacağı ceza belli oldu.
Şenol Güneş'ten Aykut Kocaman'a sert yanıt
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, olaylı maç sonrası konuştu.
Aykut Kocaman'dan sert tepki: Bizi ezdirdiler
Teknik adam Aykut Kocaman, dün akşam oynanan olaylı maça değindi.
UEFA'dan Bayern-Beşiktaş maçı yorumu
UEFA'dan Bayern Münih-Beşiktaş maçı ile ilgili çarpıcı bir yorum geldi.
Beşiktaş-Fenerbahçe maçı saat kaçta?
Beşiktaş, bu kez Ziraat Kupası için Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.