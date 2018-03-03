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Beşiktaşlı oyuncu Talisca için açıklama geldi

Beşiktaşlı oyuncu Talisca için açıklama geldi.17709
  • Giriş : 03.03.2018 / 08:11:00

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Anderson Talisca için açıklama geldi.

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Büyüyen Beşik

Beşiktaş'ta oynadığı futbolla göz dolduran deneyimli oyuncu Anderson Talisca'nın menajeri, Benfica ile sözleşme imzalanması hakkında konuştu.

A Spor canlı yayınında soruları yanıtlayan Talisca, "Benfica ile sözleşme imzalamasaydım, Avrupa kupalarında oynayamayacaktım. O yüzden sözleşme imzalamak zorunda kaldım" diye konuşmuştu.

Genç futbolcunun temsilcisi Carlos Leite ise konuyla ilgili Portekiz basınına açıklamalar yaptı.

Leite, Talisca sözleşme imzalamaya zorlandığını söylemesinin yanlış olduğunu belirtti.

Leite "Açıklığa kavuşturmak gerekirse, ben ona sözleşme imzalarsan senin için daha iyi olur dedim. Beşiktaş taraftarları üzülünce Talisca'da baskı yarattı." diye konuştu.

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