Beşiktaşlı oyunculara Fener derbisi için prim
Alman ekibi Bayern Münih'e 5-0 mağlup olan Beşiktaş, dev derbi ile moral bulmanın peşinde. Yönetim, Fenerbahçe derbisi öncesi primleri açıkladı.
Orman, pazar günkü maçın galibiyet primini 30 bin TL olarak belirledi. Maçtan sonra bu rakamın daha da artabileceği konuşuluyor.
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