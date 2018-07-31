Beşiktaşlı oyuncuya İspanyol ekibi talip çıktı
Beşiktaş yeni sezonda fırtına gibi esecek. Takımı güçlendirmek için harekete geçen yönetim, yeni oyuncular için hamlede bulunurken Adriano'ya da Real Betis'in talip çıktığı öğrenildi.
Mitrovic ve Tosic'i satan Pepe ve Vida için ise teklifler alan Beşiktaş'ta savunmanın önemli isimlerinden Adriano'ya da 12 yıl top koşturduğu İspanya'dan talip çıktı.
İspanyol medyasından Diario Sport, Endülüs takımı Real Betis'in Riza Durmisi'nin ayrılmasının ardından sol kanada tecrübeli bir oyuncu istediğini yazdı.
Betis'in Beşiktaş'a teklif yaptığı belirtilirken, bonservis bedeli bilgisi ise verilmedi.
NTV
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