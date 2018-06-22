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Beşiktaşlı Pepe: Para için gitmeyeceğim

Beşiktaşlı Pepe: Para için gitmeyeceğim.17886
  • Giriş : 22.06.2018 / 08:50:00

Beşiktaşlı Pepe, hakkında çıkan transfer iddialarını yalanladı.

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Sepet Beşik

Beşiktaş'ta forma giyen yıldız oyuncu Pepe, Çin'den gelen 7,5 milyonluk teklifi reddederek, para için kesinlikle Çin veya Arabistan'a gitmeyeceğini söyledi.

Beşiktaş’ın yıldız stoperi Pepe’ye Çin kulüplerinin ilgisi artarak devam ediyor. Son olarak Portekizli savunmacıya yıllık 7.5 milyon Euro’luk bir teklif yapılırken, Beşiktaş’a da 14 mimyon Euro önerildi.

Yöneticiler, Dünya Kupası’nda bulunan Pepe ile iletişime geçerken, tecrübeli oyuncu net şekilde cevabı verdi: “Kulüp beni kadroda düşünmüyorsa takımdan ayrılırım. Ancak para için kesinlikle Çin veya Arabistan’a gitmeyeceğim.

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