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Beşiktaşlı Quaresma 120 gün sonra gol attı

Beşiktaşlı Quaresma 120 gün sonra gol attı.17865
  • Giriş : 19.09.2017 / 08:02:00

Beşiktaşlı golcü oyuncu Ricardo Quaresma 120 gün sonra gol attı.

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Son şampiyon Beşiktaş, dün akşam Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ta en en geçen sezonun 32. hafatasında gol atan Quaresma dün fileleri salladı.

Quaresma, Konyaspor ağlarını jenerikleri süsleyecek bir golle havalandırarak, sessizliğini bozdu. Portekizli yıldız, bu sezonki ilk asistini ise Porto mücadelesinde Talisca'yı golle buluşturarak yapmıştı.

Quaresma, Konya galibiyetini değerlendirirken, Fenerbahçe derbisi için de temkinli konuştu: "Fizik olarak kendimi iyi hissediyorum. Takıma katkı vermeye çalışıyorum ve her geçen gün daha iyi oluyorum. F.Bahçe maçına gelince derbi her zaman derbidir. Biz kendi üstümüze düşeni yapacağız. Her zaman nasıl oynuyorsak öyle oynayacağız. Biz iyi bir takımız ve kazanmak için elimizden geleni yapacağız."

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