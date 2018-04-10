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Beşiktaşlı Quaresma bomba gibi dönüyor

Beşiktaşlı Quaresma bomba gibi dönüyor.17158
  • Giriş : 10.04.2018 / 17:15:00

Beşiktaşlı golcü oyuncu Ricardo Quaresma bomba gibi dönüyor.

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Büyüyen Beşik

Fenerbahçe ile oynanan kritik maçta kırmızı kart görerek oyun dışı kalan ve daha sonra talihsiz bir sakatlık geçiren Quaresma, bomba gibi geri dönüyor.

Zirve ile puan farkını 3'e indiren siyah beyazlılar önce Akhisar'ı yenip, gözünü pazar günü oynanacak Galatasaray - Başakşehir mücadelesine çevirecek. Bu karşılaşmada konuk ekibin yaşayacağı puan kaybı siyah beyazlıların şampiyonluk yarışında yolunu açacak.

Akhisarspor maçı hazırlıklarına başlayan siyah beyazlı ekipte teknik direktör Şenol Güneş puan hesabı yapan futbolcularını uyardı ve Ümraniye'de puan hesabını yasakladı.

6'da 6 hedefiyle cuma akşamı Akhisarspor deplasmanına çıkacak siyah-beyazlılarda Güneş'in son oynanan Göztepe maçında başarılı performans ortaya koyan Necip ve Medel ile cezaları sona eren Oğuzhan, Tolgay, Atiba arasından hangi 2 futbolcuya 11'de görev vereceği konusunda tatlı bir sıkıntı yaşadığı ve futbolcuların antrenmanlardaki performansına göre son kararını vereceği kaydedildi.

Siyah beyazlılarda hem kalan 6 hafta da hemde Akhisarspor maçında Ricardo Quaresma'dan patlama bekleniyor. 5 maçlık cezasını tamamlayan ve 5 haftadır sahalardan uzak olmasına rağmen 80 orta ile hala "ligin isabetli orta rekortmeni" unvanını elinde bulunduran Portekizli yıldızla ikili görüşmeler yapan tecrübeli teknik adamın, Quaresma'ya "Çık ve kendini göster" dediği belirtildi. Beşiktaş'ta tek eksiğin sakatlığı süren Vagner Love olması teknik heyetin yüzünü güldüren bir diğer önemli gelişme.

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