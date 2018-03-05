Facebook Twitter Rss

Beşiktaşlı Quaresma'dan Josef'e şok cevap!

Beşiktaşlı Quaresma'dan Josef'e şok cevap!.21779
  • Giriş : 05.03.2018 / 15:56:00

Beşiktaşlı Quaresma, Fenerbahçeli Josef'in teklifini geri çevirdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Olaylı Beşiktaş-Fenerbahçe maçında kapışan Ricardo Quaresma ile Josef arasında yeni gelişmeler yaşandı. Quarasma, Josef'in özrünü kabul etmedi.

Fenerbahçe’nin Portekizlisi Luis Neto, Beşiktaşlı vatandaşını arayıp “Josef senden özür dileyecek” dedi. Quaresma, “Çok üzgünse basına açıklama yapsın” diye geri çevirdi.

Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ardından polemiklerin merkezindeki Ricardo Quaresma ile saha içinde tartışma yaşadığı Josef de Souza arasında soğuk savaşın sürdüğü ortaya çıktı.

“Sahada olan sahada kalır” düsturunun aksine, Josef'in zeytin dalını Ricardo Quaresma reddetti. Olay şu şekilde gelişti:
Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Luis Neto, vatandaşı ve arkadaşı Quaresma'yı aradı.

Sözcü'de yer alan habere göre; Josef'in üzüntüsünü anlatan Neto, “Seninle konuşmak istiyor, özür dileyecek. Sizi görüştüreyim” dedi.
Ancak Quaresma geri çevirdi, “Çok üzgünse basına açıklama yapsın, medya önünde özür dilesin.

Konuşacak bir şey yok. Bu konuyla ilgilenmiyorum” dedi.

Tecrübeli futbolcunun, Josef'e çok kızgın olduğu, Brezilyalı ismi çıkan tüm olayların sorumlusu olarak gördüğü belirtiliyor.

Quaresma'nın, hakkında yazılanlar nedeniyle de kızgın olduğu, 16 maç ceza iddiaları nedeniyle moralinin bozulduğu ve hukuk grubuyla birlikte savunması üzerinde çalıştığı ifade edildi.

ŞAMPİY10

Trabzonspor'a büyük şok! Haciz geldi!

Konyaspor'un başına Sergen Yalçın geldi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Galatasaray'da Cenk Ergün'le yollar ayrıldı

Galatasaray'da Cenk Ergün'le yollar ayrıldı

Galatasaray'da teknik görevli Cenk Ergün'le yolların ayrıldığı açıklandı.

Fenerbahçe'de Volkan Demirel için flaş karar

Fenerbahçe'de Volkan Demirel için flaş karar

Fenerbahçe'de ünlü file bekçisi Volkan Demirel için flaş karar geldi.

 

Erman Toroğlu'ndan Aykut Kocaman'a mesaj

Erman Toroğlu'ndan Aykut Kocaman'a mesaj

Erman Toroğlu'ndan teknik adam Aykut Kocaman'a mesaj geldi.

Trabzonspor-Beşiktaş maçı saat kaçta?

Trabzonspor-Beşiktaş maçı saat kaçta?

Beşiktaş, bu akşam Karadeniz ekibi Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

 

Aziz Yıldırım konuştu: Siz iyi bir takımsınız!

Aziz Yıldırım konuştu: Siz iyi bir takımsınız!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, takıma yaptığı konuşmada onlara moral verdi.

Tarihi bir mücadele: Trabzonspor - Beşiktaş

Tarihi bir mücadele: Trabzonspor - Beşiktaş

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, oynanacak Trabzonspor maçını "tarihi" olarak nitelendirdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya