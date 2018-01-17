Beşiktaşlı Quaresma'dan transfer açıklaması!
Avrupa'da ve Süper Lig'de fırtına gibi esen Beşiktaş'ta forma giyen oyuncu Quaresma, transfer iddialarına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.
Portekizli yıldız, "Bir kez daha söylemek istiyorum. İsterseniz Türkçe'ye çeviri yapın. Benim takımım Beşiktaş ve 2018'de şampiyon olacağız" şeklinde bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü.
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