Beşiktaşlı Quaresma: Deliler gibi özledim
Beşiktaş'ta forma giyen ve performansı ile göz dolduran Ricardo Quaresma, yeşil sahalara geri dönmenin heyecanını yaşıyor.
Quaresma, formasına dönmek için geri sayımda... 5 maçlık cezasının 4’ünü çeken Q7, “Formamı deliler gibi özledim. Yaptığım hataları kalan haftalarda telafi etmek için elimden geleni yapacağım” dedi.
Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe’yle oynanan yarı final ilk maçında gördüğü kırmızı kart ve yer aldığı saha olayları sebebiyle PFDK’dan 5 maç ceza alan Ricardo Quaresma, 1 aydan fazla süredir formasından ayrı kalmıştı. Takımla çalışmalarını sürdüren ancak Trabzonspor, Gençlerbirliği, Başakşehir ve Alanyaspor karşılaşmalarını tribünden takip eden Portekizli futbolcu, formasına dönmek için geri sayımda... Son durumuyla ilgili olarak düşüncelerini yakın çevresiyle paylaşan Q7, “Formamı deliler gibi özledim. Tribünden ya da evden maç izlemek bana göre değil. Benim yerim saha. 1 maç kaldı. Şampiyonluk için çok iyi çalışıyoruz. Yaptığım hataları kalan haftalarda telafi etmek için elimden geleni yapacağım” dedi.
PFDK’dan aldığı cezanın büyük bölümünü tamamlayan Ricardo Quaresma, Süper Lig’de bu hafta oynanacak Göztepe karşılaşmasıyla birlikte 5 maçı tamamlayacak. Tecrübeli futbolcu, teknik direktör Şenol Güneş’in görev vermesi halinde Akhisar’la oynanacak 29. hafta karşılaşmasında sahada olabilecek.
FANATİK
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