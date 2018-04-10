Beşiktaşlı Quaresma, G.Saraylıları çıldırttı
Beşiktaş'ın önemli futbolcusu Ricardo Quaresma, dün akşam oynanan Galatasaray-Gençlerbirliği maçı sonrası olay yaratacak bir paylaşımda bulundu.
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'dan Gençlerbirliği-Galatasaray maçı esnasında Sarı Kırmızılıları adeta çıldırtan bir hareket yaptı.
Mücadelenin devam ettiği esnada Instagram hesabından canlı yayın yapan Portekizli futbolcu, 90+2'deki gole sevinirken görüldü.
Canlı yayın sırasında Alper Uludağ'ın başkent ekibine attığı galibiyet golünü gören Quaresma, gülmekten kendini alamadı.
Quaresma'nın verdiği bu görüntü, bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.
FANATİK
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