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Beşiktaşlı Quaresma, G.Saraylıları çıldırttı

Beşiktaşlı Quaresma, G.Saraylıları çıldırttı.20153
  • Giriş : 10.04.2018 / 08:44:00

Beşiktaşlı Quaresma, Galatasaray taraftarlarını çıldırtan bir paylaşım yaptı.

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Beşiktaş'ın önemli futbolcusu Ricardo Quaresma, dün akşam oynanan Galatasaray-Gençlerbirliği maçı sonrası olay yaratacak bir paylaşımda bulundu.

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'dan Gençlerbirliği-Galatasaray maçı esnasında Sarı Kırmızılıları adeta çıldırtan bir hareket yaptı.

Mücadelenin devam ettiği esnada Instagram hesabından canlı yayın yapan Portekizli futbolcu, 90+2'deki gole sevinirken görüldü.

Canlı yayın sırasında Alper Uludağ'ın başkent ekibine attığı galibiyet golünü gören Quaresma, gülmekten kendini alamadı.

Quaresma'nın verdiği bu görüntü, bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.

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