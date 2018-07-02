Beşiktaşlı Quaresma için çılgın teklif!
Beşiktaş'ta oynayan ve Dünya Kupası maçlarında ülkesinin milli forması ile göz dolduran Quaresma'ya servet değerinde bir teklif geldi.
Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! Atılıma geçen Çin 2. Ligi’nden bir kulüp, Beşiktaşlı Ricardo Quaresma'ya çılgın bir teklif yaptı! Portekiz Milli Takımı'yla 2018 Dünya Kupası'nda oynayan ve Uruguay'a elenen Quaresma'nın bu çılgın teklif karşısında aklı çelindi!
Beşiktaş yönetiminin, iyi bir teklif gelmesi halinde satmayı düşündüğü isimlerden biri olan Ricardo Quaresma’ya çok cazip bir teklif geldi.
Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre Beşiktaş'tan iki yıllık sözleşmesi karşılığında 3 milyon 850 bin Euro kazanacak olan Portekizli oyuncuya senelik 9 milyon Euro teklif edildi.
Çin 2. Ligi’nde yer alan ve adı gizli tutulan bir kulübün, 35 yaşındaki Quaresma’ya yıllık 9 milyon Euro’dan 3 senelik teklif sunduğu, bu çılgın rakam üzerine Portekizli yıldızın da öneriyi kabul ettiği öğrenildi.
Çinliler’in bonservis bedeli olarak Beşiktaş’a 6 milyon Euro teklif ettikleri, başkan Fikret Orman’ın ise bu rakamı az bulduğu bildirildi. Bu teklifi geri çeviren Orman’ın, 10 milyon Euro istediği öğrenildi.
Futbol hayatının son yıllarında gelen bu astronomik teklifi kaçırmak istemeyen Quaresma’nın, Dünya Kupası sonrasında Beşiktaş ile masaya oturup kendisine anlayış gösterilmesini isteyeceği bildirildi.
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