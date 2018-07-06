Beşiktaşlı Quaresma'ya yeni talip çıktı
Beşiktaş'ta forma giyen Portekizli oyuncu Ricardo Quaresma'ya Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Hilal ile anlaşmaya vardı.
Portekiz'in Record Gazetesi'nin haberine göre Jorge Jesus'un talebi üzerine Al-Hilal Kulübü, yıldız futbolcu için Beşiktaş'a 10 milyon euro'luk bir teklif sunmaya hazırlanıyor.
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