Facebook Twitter Rss

Beşiktaşlı Quaresma'ya yeni talip çıktı

Beşiktaşlı Quaresma'ya yeni talip çıktı.21597
  • Giriş : 06.07.2018 / 15:16:00

Beşiktaşlı oyuncu Ricardo Quaresma'ya yeni bir talip daha çıktı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Beşiktaş'ta forma giyen Portekizli oyuncu Ricardo Quaresma'ya Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Hilal ile anlaşmaya vardı.

Portekiz'in Record Gazetesi'nin haberine göre Jorge Jesus'un talebi üzerine Al-Hilal Kulübü, yıldız futbolcu için Beşiktaş'a 10 milyon euro'luk bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

NTVSPOR

Öldürdüğü oğlunun adını yazdı

Beşiktaşlı Babel'den transfer açıklaması

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Şenol Güneş, o oyuncuyu takımda istemedi

Şenol Güneş, o oyuncuyu takımda istemedi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, o oyuncuyu takımda istemedi.

Beşiktaşlı Babel'den transfer açıklaması

Beşiktaşlı Babel'den transfer açıklaması

Beşiktaşlı oyuncu Ryan Babel'den transfer ile ilgili açıklama geldi.

 

Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu

Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu.

Ünlü futbolcudan organ mafyası iddiasına yanıt

Ünlü futbolcudan organ mafyası iddiasına yanıt

Ünlü futbolcu Eric Abidal, organ mafyası iddiasına yanıt verdi.

 

G.Saraylı yıldızdan olay Volkan paylaşımı

G.Saraylı yıldızdan olay Volkan paylaşımı

Eski Galatasaraylı oyuncu Podolski, Volkan Demirel ile dalga geçti.

Fenerbahçe'ye Yerry Mina'dan kötü haber

Fenerbahçe'ye Yerry Mina'dan kötü haber

Fenerbahçe'ye Kolombiyalı Yerry Mina'dan kötü haber geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya