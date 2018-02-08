Beşiktaşlı Ryan Babel'den transfer açıklaması
Beşiktaş'ta oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Hollandalı oyuncu Ryan Babel, Vodafone Geleceğin Kara Kartalı projesini değerlendirdi.
BJK TV’ye konuşan Babel, altyapı konusunda dikkat çeken sözler sarf etti.
Babel’in açıklamaları şu şekilde;
“Kulüp önemli ve ciddi bir projeye imza atıyor. Burası çok büyük bir ülke, İstanbul çok büyük bir şehir. Burada milyonlarca insan yaşıyor. Kimse bana Türkiye’de yeteneğin olmadığını söyleyemez. Mutlaka yetenek var. Sadece yeteneği çıkarmak, keşfetmek gerekiyor. Bu proje bence ciddi bir katkı sağlayacak. Umarım sürekli, devamlı hale gelir. Ajax altyapısından birçok örnek var. Bir tane söylemem gerekirse Ajax’ta 6-7 yaşından itibaren belirli bir bakış açısını size aşılamaya başlarlar. Mesela, antrenmanlara gelirken çantanızı kendinizin taşıması gerekir. Anneniz, babanız o çantayı sizin için taşıyamaz. Kulüp kesinlikle buna izin vermez ya da antrenmana geldiğinizde kılık kıyafetinizin temiz ve düzgün olmasından tamamen siz sorumlusunuzdur. Hoca gelir, kontrol eder. Eğer kılık kıyafetiniz, ayakkabınız temiz değilse o gün antrenmana çıkamazsınız. Size bu şekilde sorumlulukları yüklemeye başlarlar.”
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