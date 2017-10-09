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Beşiktaşlı Talisca: Beni bırakma başkanım

Beşiktaşlı Talisca: Beni bırakma başkanım.14557
  • Giriş : 09.10.2017 / 08:48:00

Beşiktaşlı oyuncu Anderson Talisca, Fikret Orman'dan bonservisini istedi.

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Beşiktaş'ta oynadığı futbolla adından söz ettiren Brezilyalı oyuncu Talisca, Fikret Orman'a takımda mutlu olduğunu ve bonservisinin alınmasını istediğini iletti.

Beşiktaş yönetimi, Milli Takım'ı desteklemek amacıyla Eskişehir'e uçak kaldırma kararı almıştı. Uçakta, yöneticilerin yanı sıra oyuncular da vardı. Eskişehir'e gidiş yolculuğu çok keyifli geçti… Fikret Orman, futbolcularla tek tek ilgilenip, onlarla sohbet etti… Sıra Talisca'ya gelmişti… SezonA sonunda kiralık mukavelesi dolacak olan Brezilyalı yıldız, birkaç kez tekrarladığı istediğini yine dile getirdi:

"Başkanım, Beşiktaş'ta çok mutluyum. Hayal ettiğim ortamı burada buldum. Benfica'ya dönmek istemiyorum. Sizden ricam bonservisimi almanızdır. Beni bırakmayın. Bunu yaparsanız beni çok mutlu edersiniz." Talisca'nın sözlerinden çok memnun kalan Fikret Orman ise "Merak etme, o işle ilgileniyorum. Sen sadece oyununa odaklan başka bir şey düşünme. İnşallah, hem senin adına, hem de Beşiktaş adına her şey güzel olacak" cevabını verdi.

TALİSCA'YA KAVGA NASİHATI

Fikret Orman'ın, Talisca ile sohbetinde, Trabzonspor maçı sonrası Caner Erkin'le yaşadığı tartışma da gündeme geldi… Başkan Orman, "Caner'le de konuşacağım, sorun istemiyorum. Bu konuyu kapatın. Biz bir aileyiz. Aile içinde böyle şeyler olur ama uzatmamak gerekiyor" dedi. Talisca da "Biz zaten sorunu çözdük. Aramızda sıkıntı yok" karşılığını verdi.

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