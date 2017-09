Beşiktaşlı Talisca'dan transfer mesajı geldi!

Olaylı Fenerbahçe maçı sonrası dün akşam oynanan Leipzig maçı ile moralleri yerine gelen Beşiktaş'ta Talisca'dan transfer mesajı geldi."Şampiyonlar Ligi gibi bir arenada yine gol attığım için çok mutluyum. Kulübümüz, ilerlememiz için tüm imkanları bize sağlıyor. Beşiktaş'ın bonservisimi alma isteği beni mutlu ediyor. Umarım her şey yolunda gider ve Beşiktaş bonservisimi alır"Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'i 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Oğzuhan Özyakup açıklamalarda bulundu."Şampiyonlar Ligi heyecanı çok başka. Taraftarlarımız inanılmaz bir baskı yaptı, rakibimiz bundan bir hayli etkilendi. Bu seviyede akıllı oynamak gerekiyor çünkü Leipzig'in çok hızlı oyuncular. Daha dikkatli oynasak 3-4 bile olurdu""Hepimiz çok heyecanlıyız, çok istekliyiz. İyi başladık ama çok zor bir gruptayız. Her maça çok iyi hazırlanmamız gerek. Şampiyonar Ligi her oyuncunun bulunmak istediği bir organizasyon. Kolay motive oluyorsun, hemen derbiyi unuttum"ŞAMPİY10