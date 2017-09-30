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Beşiktaşlı Talisca, haftanın en iyi 11'inde

Beşiktaşlı Talisca, haftanın en iyi 11'inde.14557
  • Giriş : 30.09.2017 / 08:50:00

Beşiktaşlı oyuncu Talisca, adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Büyüyen Beşik

Son şampiyon Beşiktaş'ın Leipzig maçında oynadığı futbolla herkesin dikkatini çeken Talisca, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en iyi 11'ine seçildi.

Siyah-beyazlı takımın Vodafone Park'ta 2-0 kazandığı Red Bull Leipzig maçında gol atan Anderson Talisca, en iyiler arasında yer aldı. Haftanın 11'i şöyle: Areola (PSG) - Dani Alves (PSG), Lang (Basel), Alderweireld (Tottenham), Trippier (Tottenham) - Tierney (Celtic), Talisca (Beşiktaş), Ben Yedder (Sevilla), Mkhitaryan (Manchester United) - Kane (Tottenham), Martial (Manchester United).

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül bu sezon ilk kez forma giymeye hazırlanıyor. Sezon başında sağ kaval kemiğinde oluşan stres kırığı nedeniyle ameliyat olan tecrübeli oyuncunun tedavisi iki hafta önce tamamlandı. İdmanlara da çıkmaya başlayan Gökhan'ın, Trabzonspor maçında kulübede olması bekleniyor.

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