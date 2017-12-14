Beşiktaşlı Talisca için flaş transfer iddiası
Beşiktaş'ta top koşturan Anderson Talisca ile ilgili Portekiz basınında yer alan iddia dikkat çekti. Talisca'nın takımdan ayrılacağı öne sürüldü.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in son iki lig maçında yedek kulübesine çektiği Anderson Talisca için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
İki sezondur Benfica’dan kiralanan ve Beşiktaş’ın bonservisini almak için çalıştığı Brezilyalı oyuncu yeni sezonda kıta dışına çıkabilir.
Portekiz basınında yer alan habere göre Lucas Moura ve Jonas transferlerini gerçekleştiremeyen Çin’in Beijing Guoan ekibi yeni hedef olarak bir başka Brezilyalı Talisca’yı belirledi.
FANATİK
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