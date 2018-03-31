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Beşiktaşlı Talisca için önemli haftaya girildi

Beşiktaşlı Talisca için önemli haftaya girildi.14557
  • Giriş : 31.03.2018 / 09:24:00

Beşiktaşlı oyuncu Anderson Talisca için önemli haftaya girildi.

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Beşiktaş'ta oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken ve Brezilya Milli Takım kampına giden Talisca için kritik haftaya girildi.

Brezilya Milli Takımı kampına giden ancak Rusya ve Almanya ile oynanan maçlarda süre alamayan yıldız futbolcu sezonun kalan bölümünde Tite’nin gözüne girebilmek için büyük çaba harcayacak.

Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Anderson Talisca kariyerinin belki de en kritik dönemine giriyor. Sezonun ikinci yarısının ilk 4 haftasındaki 6 gol 1 asistlik performansı sonrası Brezilyalı oyuncu, Milli Takım kapılarını açmıştı.

Milliyet'ten Celal Umut Eren'in haberine göre; Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Tite’nin ilgisini çeken Talisca, son haftalarda ise düşüşe geçti. Brezilya kampına katılan ancak Rusya ve Almanya ile yapılan hazırlık maçlarında süre almayan  24 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası’na kadar çok kritik bir 3 ay geçirecek.

Tite’nin kafasındaki 23 kişilik kadro konusunda işinin zor olduğu öğrenilen Talisca, yeniden formunu artırmaya çalışacak. Son 4 lig maçında 1 gol atabilen genç yıldız, bir kez daha performansını yükseltmeye çabalayacak. Yeniden Tite’nin kadrosuna girmeye çabalayacak olan Anderson Talisca hedeflerine ulaşabilmek için büyük efor harcayacak.

Hem Beşiktaş’ın şampiyonluk yolunda hem de şu anki mevcut transfer dönemi öncesi siyah-beyazlı yıldızın oyunu belirleyici olacak.

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