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Beşiktaşlı Talisca ile ilgili önemli gelişme

Beşiktaşlı Talisca ile ilgili önemli gelişme.14557
  • Giriş : 16.04.2018 / 08:42:00

Beşiktaşlı oyuncu Talisca ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı.

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Beşiktaş'ta oynadığı futbolla göz dolduran ve dünya devlerini peşinden koşturan Anderson Talisca ile ilgili yönetim kararını verdi.

Beşiktaş'ın 21 milyon euro'luk bonservis bedelini 6 taksitte ödeyip almayı düşündüğü Anderson Talisca, Ada ekiplerinin de gündeminde. Premier Lig'e ilk yükselen takım olan Wolverhampton'ın ilk hamlesi Talisca'nın menajeri Carlos Leite ile temas kurmak oldu. Carlos Leite, İngiliz kulübüne "Şu aşamada ipler Beşiktaş'ın elinde" cevabını verdi.

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