Beşiktaşlı Tolga Zengin PFDK'ya sevk edildi
Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Fenerli taraftarlarla kapışan Tolga Zengin, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
TFF'den yapılan açıklamada, Tolga Zengin'in, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan rövanş maçındaki ''saldırısı'' gerekçesiyle, Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.
NTV
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