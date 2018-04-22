Facebook Twitter Rss

Beşiktaşlı Tolga Zengin PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaşlı Tolga Zengin PFDK'ya sevk edildi.19229
  • Giriş : 22.04.2018 / 08:23:00

Kara Kartal'ın file bekçisi Tolga Zengin PFDK'ya sevk edildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Fenerli taraftarlarla kapışan Tolga Zengin, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada, Tolga Zengin'in, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan rövanş maçındaki ''saldırısı'' gerekçesiyle, Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.

NTV

Şili'de patlama: 3 kişi öldü, 50 yaralı var

Yılmaz Vural'dan Cumhurbaşkanı'na çağrı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Yılmaz Vural'dan Cumhurbaşkanı'na çağrı

Yılmaz Vural'dan Cumhurbaşkanı'na çağrı

Teknik adam Yılmaz Vural'dan Cumhurbaşkanı'na çağrı geldi.

Galatasaray, altın değerinde 3 puan kazandı

Galatasaray, altın değerinde 3 puan kazandı

Galatasaray, Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar liderliğini sürdürüyor.

 

Fener, Tolga Zengin'e karşı harekete geçti

Fener, Tolga Zengin'e karşı harekete geçti

Fenerbahçe, Beşiktaşlı Tolga Zengin'e karşı harekete geçti.

F.Bahçe, Beşiktaş ve Pepe PFDK'ya sevk edildi

F.Bahçe, Beşiktaş ve Pepe PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe, Beşiktaş ve siyah-beyazlı ekip oyuncusu Pepe PFDK'ya sevk edildi.

 

Beşiktaşlı kaleci: Sürekli anneme küfür ettiler

Beşiktaşlı kaleci: Sürekli anneme küfür ettiler

Çıkan olayların merkezinde bulunan Tolga Zengin'den açıklama geldi.

Fikret Orman: Gereğini TFF yapacak

Fikret Orman: Gereğini TFF yapacak

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, derbide çıkan olaylar hakkında konuştu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya