Beşiktaşlı Tolgay, Alman ekibine gidiyor
Beşiktaş'ta oynadığı futbolla göz dolduran Tolgay Arslan'a Alman ekibinden 9 milyon Euroluk (42,5 milyon TL) teklif geldi.
Siyah-Beyazlı formayla bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla yıldızını parlatan Tolgay Arslan, Avrupa devlerinin ilgisini çekmeye şimdiden başladı. Kara Kartal’la olan sözleşmesini 5 yıllığına uzatan 27 yaşındaki futbolcu için Almanya Bundesliga devi Bayer Leverkusen, yaz dönemini beklemeden atağa kalktı. Yıldız oyuncu için geçen sezon da girişimlerde bulunan ancak son olarak teklif ettiği 9 milyon Euro’luk (42.5 milyon TL) önerisi geri çevrilen Bayer Leverkusen, Beşiktaş’ın kapısını bir kez daha çaldı.
Bundesliga temsilcisinden gelen bu girişim sonrasında Başkan Fikret Orman’ın Tolgay’ın değerini 25 milyon Euro (118 milyon TL) olarak belirlediği kaydedildi. Ek olarak Başkan Fikret Orman’ın bu konudaki pazarlıklar için Almanya ekibinin temsilcisine sezon sonunu işaret ettiği kaydedildi. Başkan’ın bu hamleyle birlikte ligdeki şampiyonluk yarışını göz önünde bulundurarak oyuncusunun kafasının karışmasını engellemeyi planladığı bildirildi.
FANATİK
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