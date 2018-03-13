Facebook Twitter Rss

Beşiktaşlı Tolgay, Alman ekibine gidiyor

Beşiktaşlı Tolgay, Alman ekibine gidiyor.18208
  • Giriş : 13.03.2018 / 09:26:00

Beşiktaşlı genç oyuncu Tolgay Arslan, Alman ekibine gidiyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Beşiktaş'ta oynadığı futbolla göz dolduran Tolgay Arslan'a Alman ekibinden 9 milyon Euroluk (42,5 milyon TL) teklif geldi.

Siyah-Beyazlı formayla bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla yıldızını parlatan Tolgay Arslan, Avrupa devlerinin ilgisini çekmeye şimdiden başladı. Kara Kartal’la olan sözleşmesini 5 yıllığına uzatan 27 yaşındaki futbolcu için Almanya Bundesliga devi Bayer Leverkusen, yaz dönemini beklemeden atağa kalktı. Yıldız oyuncu için geçen sezon da girişimlerde bulunan ancak son olarak teklif ettiği 9 milyon Euro’luk (42.5 milyon TL) önerisi geri çevrilen Bayer Leverkusen, Beşiktaş’ın kapısını bir kez daha çaldı.

Bundesliga temsilcisinden gelen bu girişim sonrasında Başkan Fikret Orman’ın Tolgay’ın değerini 25 milyon Euro (118 milyon TL) olarak belirlediği kaydedildi. Ek olarak Başkan Fikret Orman’ın bu konudaki pazarlıklar için Almanya ekibinin temsilcisine sezon sonunu işaret ettiği kaydedildi. Başkan’ın bu hamleyle birlikte ligdeki şampiyonluk yarışını göz önünde bulundurarak oyuncusunun kafasının karışmasını engellemeyi planladığı bildirildi.

FANATİK

ABD'den kritik Kuzey Kore kararı

Subaylara FETÖ operasyonu

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Beşiktaş'ta Pepe krizi! Sahalara dönecek mi?

Beşiktaş'ta Pepe krizi! Sahalara dönecek mi?

Beşiktaş'ta sakatlık geçiren golcü oyuncu Pepe için harekete geçildi.

Şenol Güneş'ten flaş bayern Münih hamlesi

Şenol Güneş'ten flaş bayern Münih hamlesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bayern Münih maçı ile ilgili kararını verdi.

 

Beşiktaş-Bayern maçının hakemi belli oldu

Beşiktaş-Bayern maçının hakemi belli oldu

Kritik Beşiktaş-Bayern Münih mücadelesinin hakemi belli oldu.

F.Bahçe ile G.Saray derbisinin biletleri satışta

F.Bahçe ile G.Saray derbisinin biletleri satışta

Fenerbahçe ile Galatasaray derbisinin biletleri satışa çıktı.

 

Teknik adam Fatih Terim: Çileden çıktık!

Teknik adam Fatih Terim: Çileden çıktık!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Konyaspor maçı sonrası konuştu.

Galatasaray'ın 3 puanı Sinan Gümüş'ten

Galatasaray'ın 3 puanı Sinan Gümüş'ten

Galatasaray, 1-1 bitmek üzere olan Atiker Konyaspor mücadelesini Sinan Gümüş'ün 86. dakikadaki golü


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya