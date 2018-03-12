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Beşiktaşlı Tolgay Arslan'a İngiltere'den teklif

Beşiktaşlı Tolgay Arslan'a İngiltere'den teklif.17802
  • Giriş : 12.03.2018 / 16:44:00

Beşiktaşlı Tolgay Arslan'a İngiltere'den teklif geldiği öğrenildi.

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Büyüyen Beşik

Beşiktaş'ta oynadığı futbolla adından söz ettiren golcü oyuncu Tolgay Arslan'a İngiliz ekibi Newcastle United teklif verdi.

Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, yükselen performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Oğuzhan Özyakup'tan formayı kapan Tolgay'ı Ada ekiplerinden Newcastle United da istiyor.

Tolgay Arslan'ın Avrupa'dan talipleri de her geçen gün artıyor. Almanya'dan Bayer Leverkusen ve Borussia Dortmund, ara transfer döneminde yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimde bulununca Tolgay'ın sözleşmesi 2022 yılına kadar uzatılmıştı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United, teknik direktör Rafa Benitez'in raporu doğrultusunda 27 yaşındaki Tolgay için sezon sonunda resmi teklif yapacak.

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