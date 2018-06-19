Beşiktaşlı Tolgay Arslan Almanya'ya gidiyor
Almanlar genç oyuncunun peşini bırakmıyor. Beşiktaşlı oyuncu Tolgay Arslan, Almanya takımı Stutugart'a transfer oluyor.
Beşiktaş'ta Tolgay Arslan'ın durumu bu hafta netleşiyor. Bir süredir Siyah-Beyazlı takımın yıldız oyuncu için Kartal'ın kapısını aşındıran Stuttgart kulübünün rakamı 6.5 milyon Euro'ya çıkardığı öğrenildi.
Tolgay'ı mutlaka kadrosuna katmak isteyen Alman kulübünün bu hafta Beşiktaş Yönetimi ile bir araya gelerek yeni teklifi yapacağı öğrenildi. Yönetimin 6.5 milyon Euro'yu kabul etmesi bekleniyor.
TAKVİM
DİĞER HABERLER
Güneş, Dünya Kupası sonrası fikrini değiştirdi
Şenol Güneş, Dünya Kupası sonrası Layun konusunda fikrini değiştirdi.
Fenerbahçe'den üniversite açıklaması geldi
Fenerbahçe Kulübü'nden üniversite ile ilgili açıklama geldi.
Erdoğan'dan golcü oyuncu Ronaldo'ya övgü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ronaldo hakkında çarpıcı sözler sarfetti.
Fenerbahçe'de Kocaman dönemi sona erdi
Fenerbahçe'de Teknik Direktör Aykut Kocaman dönemi sona erdi.
Ali Koç, Kocaman'ı arayarak ayrılığı açıkladı
Şenol Güneş'in canını belirsizlik sıkıyor
Tecrübeli teknik Direktör Şenol Güneş'in canını belirsizlik sıkıyor.