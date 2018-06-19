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Beşiktaşlı Tolgay Arslan Almanya'ya gidiyor

Beşiktaşlı Tolgay Arslan Almanya'ya gidiyor.17802
  • Giriş : 19.06.2018 / 15:36:00

Beşiktaşlı oyuncu Tolgay Arslan, Almanya'ya transfer oluyor.

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Büyüyen Beşik

Almanlar genç oyuncunun peşini bırakmıyor. Beşiktaşlı oyuncu Tolgay Arslan, Almanya takımı Stutugart'a transfer oluyor.

Beşiktaş'ta Tolgay Arslan'ın durumu bu hafta netleşiyor. Bir süredir Siyah-Beyazlı takımın yıldız oyuncu için Kartal'ın kapısını aşındıran Stuttgart kulübünün rakamı 6.5 milyon Euro'ya çıkardığı öğrenildi.

Tolgay'ı mutlaka kadrosuna katmak isteyen Alman kulübünün bu hafta Beşiktaş Yönetimi ile bir araya gelerek yeni teklifi yapacağı öğrenildi. Yönetimin 6.5 milyon Euro'yu kabul etmesi bekleniyor.

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