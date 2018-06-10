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Beşiktaşlı Tolgay için fiyat yükselttiler

Beşiktaşlı Tolgay için fiyat yükselttiler.17802
  • Giriş : 10.06.2018 / 15:51:00

Almanya ekibi, Beşiktaşlı oyuncu Tolgay için fiyat yükseltti.

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Beşiktaş'ta oynadığı futbolla adından söz ettiren Tolgay Arslan için Alman ekibinin 26 milyon TL'yi gözden çıkardığı öğrenildi.

Kara Kartal’ın başarılı ön liberosu Tolgay Arslan, transfer döneminde ön plana çıkan isimler arasında yer almaya devam ediyor. Siyah-Beyazlılar’da geçen sezon 43 karşılaşmada görev yapan 27 yaşındaki futbolcuya, Almanya Bundesliga ekibi Stuttgart’ın ilgisi sürüyor. Geçen sezondan beri Tolgay için girişimlerde bulunan ancak 5 milyon Euro’dan yükseğe çıkmaması sebebiyle istediğini alamayan Almanya ekibi, yine devreye girdi. Stuttgart’ın son olarak Kara Kartal’ın kapısını menacerler aracılığıyla çaldığı ve 7 milyon Euro önerdiği öğrenildi.

Beşiktaş’la olan sözleşmesini yıllığı 2 milyon Euro’dan 4 sezonluğuna uzatan Tolgay Arslan, ilk etapta Siyah- Beyazlılar’la yola devam etmeyi planlıyor. Ancak kulübün mali olarak küçülmeye gitmesi sebebiyle Başkan Fikret Orman’ın, teklifin beklenen seviyede olması halinde Tolgay’ın gidişine olumlu bakabileceği konuşuluyor.

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