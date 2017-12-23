Beşiktaşlı Tosic'e Almanya'dan teklif geldi!
Avrupa'da emin adımlarla yoluna devam eden Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor. Siyah-beyazlı formayı giyen Tosize Almanya'dan teklif geldi.
Tosiç’i, Bundesliga’da bu sezon beklenen çıkışı bir türlü yapamayan Hamburg’un istediği öne sürüldü. Mavi-Beyazlılar’ın, Sırp stoper için 2.5 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği ama Kartal’ın bunu kabul etmediği bildirildi.
FANATİK
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