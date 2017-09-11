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Beşiktaşlı Tosic: Gördüğüm kart yanlıştı

Beşiktaşlı Tosic: Gördüğüm kart yanlıştı.26425
  • Giriş : 11.09.2017 / 08:21:00

Beşiktaşlı oyuncu Tosic, gördüğü kart ile ilgili açıklama yaptı.

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Beşiktaş'ın Kardemir Karabükspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören golcü oyuncu Tosic, karar ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Tosic, “İlk gördüğüm sarı kart, yanlıştı. Bundan dolayı ikinci sarıdan kırmızı kart ağır bir karar oldu. Konyaspor karşısında forma giyemeyeceğim ama hocamız görev verirse Fenerbahçe derbisinde elimden gelenin en iyisini yapacağım” dedi.

Beşiktaş’ın tecrübeli savunmacısı Dusko Tosic, Kara Kartal’ın önceki akşam Karabükspor’la oynadığı mücadelede kırmızı kart görüp takım arkadaşlarını yalnız bırakmıştı.

İlk olarak mücadelenin 5. dakikasında sarı kart gören Sırp futbolcu, 68’de ikinci kartı görüp oyun dışı kalmıştı. Konuyla ilgili olarak maç sonunda açıklamalarda bulunan 32 yaşındaki oyuncu, “İlk gördüğüm sarı kart, yanlıştı. Bundan dolayı ikinci sarıdan kırmızı kart ağır bir karar oldu. Takım arkadaşlarımı yalnız bıraktığım için çok üzüldüm ancak Ryan Babel’in golüyle kazanmamız beni çok mutlu etti. Ligde Konyaspor karşısında forma giyemeyeceğim ama hocamız görev verirse Fenerbahçe derbisinde elimden gelenin en iyisini yapacağım” dedi.

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