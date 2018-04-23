Beşiktaşlı Tosic'ten Şenol Güneş açıklaması
Beşiktaş'ta forma giyen Sırp oyuncu Dusko Tosic, Evkur Malatyaspor karşılaşmasında Şenol Güneş'le yaşanan diyaloğu anlattı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti. Bu karşılaşma esnasında Şenol Güneş ile Dusko Tosic arasında bir diyalog yaşanmış, bu görüntü de 'Tartıştılar' algısı yaratmıştı.
Sırp defans oyuncusu konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı:
Maç esnasında hocamla benim aramda herhangi bir tartışma yaşanmamıştır. Biraz gergin ve sinirliydim ve sarı kart sınırındaydım. Hocam da iyi olup olmadığımı ve yerime başkasının girmesini isteyip istemediğimi sordu. Ben de iyiyim, her şeyin yolunda olduğunu söyledim. Ve parmakla değişikliğe ihtiyaç olmadığını işaret ettim. Her şey yolunda..
FANATİK
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