Facebook Twitter Rss

Beşiktaşlı Tosic'ten Şenol Güneş açıklaması

Beşiktaşlı Tosic'ten Şenol Güneş açıklaması.24152
  • Giriş : 23.04.2018 / 15:14:00

Beşiktaşlı oyuncu Tosic'ten Şenol Güneş ile ilgili açıklama geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Beşiktaş'ta forma giyen Sırp oyuncu Dusko Tosic, Evkur Malatyaspor karşılaşmasında Şenol Güneş'le yaşanan diyaloğu anlattı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti. Bu karşılaşma esnasında Şenol Güneş ile Dusko Tosic arasında bir diyalog yaşanmış, bu görüntü de 'Tartıştılar' algısı yaratmıştı.

Sırp defans oyuncusu konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

Maç esnasında hocamla benim aramda herhangi bir tartışma yaşanmamıştır. Biraz gergin ve sinirliydim ve sarı kart sınırındaydım. Hocam da iyi olup olmadığımı ve yerime başkasının girmesini isteyip istemediğimi sordu. Ben de iyiyim, her şeyin yolunda olduğunu söyledim. Ve parmakla değişikliğe ihtiyaç olmadığını işaret ettim. Her şey yolunda..

FANATİK

Başbakan ateş püskürdü

O güvenlik, Tolga Zengin'den şikayetçi oldu

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Barcelona, Arda Turan'ı Çin'e satacak!

Barcelona, Arda Turan'ı Çin'e satacak!

İspanyol devi Barcelona, golcü oyuncu Arda Turan'ı Çin'e satacak.

O güvenlik, Tolga Zengin'den şikayetçi oldu

O güvenlik, Tolga Zengin'den şikayetçi oldu

Olaylı derbi gecesi darp edilen güvenlik görevlisi, Tolga Zengin'den şikayetçi oldu.

 

Fikret Orman açıkladı: Pansuman yapacağız!

Fikret Orman açıkladı: Pansuman yapacağız!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, takımı ile ilgili çarpıcı sözler sarfetti.

Burak Yılmaz'dan şoke eden iddialara yanıt

Burak Yılmaz'dan şoke eden iddialara yanıt

Golcü oyuncu Burak Yılmaz'dan şoke eden iddialara yanıt gecikmedi.

 

Yılmaz Vural'dan Cumhurbaşkanı'na çağrı

Yılmaz Vural'dan Cumhurbaşkanı'na çağrı

Teknik adam Yılmaz Vural'dan Cumhurbaşkanı'na çağrı geldi.

Beşiktaşlı Tolga Zengin PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaşlı Tolga Zengin PFDK'ya sevk edildi

Kara Kartal'ın file bekçisi Tolga Zengin PFDK'ya sevk edildi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya