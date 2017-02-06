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Beşiktaşlı Tosic: Tüm camiadan özür dilerim

Beşiktaşlı Tosic: Tüm camiadan özür dilerim.26425
  • Giriş : 06.02.2017 / 09:50:00

Beşiktaşlı Tosic, dün akşam oynanan mücadele ilgili konuştu.

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Dün akşam oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe mücadelesinde Robin Van Persie ile girdiği mücadelede kırmızı kart gören Beşiktaşlı Tosic, tüm camiadan özür diledi.

Derbinin olay adamı Dusko Tosic, maçın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Kırmızı kart gördüğü için çok üzgün olduğunu söyleyen Tosic, takım arkadaşları ve taraftardan özür diledi. Robin Van Persie'nin kariyerine büyük saygı duyduğunu söyleyen Tosic, Hollandalı yıldızın bugünkü hareketlerini şaşkınlıkla karşıladığını söyledi.

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