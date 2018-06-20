Beşiktaşlı Veli Kavlak'a Ankaragücü talip çıktı
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in kadroda yer vermediği Veli Kavlak'a Ankaragücü'nün talip çıktığı öğrenildi.
Fanatik'te yer alan habere göre Süper Lig'in yeni ekibi Ankaragücü, 29 yaşındaki futbolcuyu istedi.
Veli'nin gelen bu teklifi kabul etmesi durumunda, Süper Lig’e 6 yıl sonra geri dönen başkent ekibine transfer olacağı ifade edildi.
FANATİK
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