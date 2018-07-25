Beşiktaşlı Vida, İngiliz kulübüne gidiyor
Kara Kartal'da bir göç daha. Beşiktaş'ta oynadığı futbolla göz dolduran tecrübeli oyuncu Domagoj Vida, Premier Lig'e gitme kararı aldı.
Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla herkesin beğenini kazanan Domagoj Vida, transfer döneminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyordu.
Beşiktaş'ın devre arasında Dinamo Kiev'den bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Hırvat stoperin Kırmızılar'a transfer olacağı iddia ediliyordu. Ada basınından ise konuyla ilgili flaş bir iddia geldi.
Premier Lig devine yakınlığıyla bilinen Liverpool Echo'dan James Pearce'ın haberine göre İngiliz ekibi Vida'yı transfer etmek istemiyor.
Haberi resmi Twitter hesabı aracılığıyla paylaşan Pearce, "Israrlı dedikodulara rağmen Liverpool, Vida'yla ilgilenmiyor. Klopp, hâlihazırdaki stoperlerden gayet memnun." ifadelerini kullandı.
FANATİK
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