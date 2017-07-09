Beşiktaşlı yönetici: Diego Costa gelmeyecek
Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş ile ilgili çok öenmli konularda açıklamalarda bulundu.Çebi transfer konusunada değindi. Son zamanlarda taraftarın en büyük isteği olan Diego Costa, Aboubakar, Pepe, Yusuf Erdoğan başta olmak üzere birçok transferle ilgili özel açıklamalar yaptı.
Transferde her şeyi anlattı
Camianın gündeminde bir yandan da amatör sporların faaliyetleri için alınması gündemde olan küçülme ya da dondurma kararı var. Tüm bunları Beşiktaş'ın kasasının başındaki isim Ahmet Nur Çebi ile konuşuldu. Her soruya içtenlikle ve samimi yanıtlar alındı. İşte sorular ve Çebi'nin cevapları…
O zaman yandım çavuş diye bağırırsınız
– Rakipleriniz transferde hızlı. Siz ise ağırdan alıyorsunuz. Beşiktaş transferde neden son günlere kadar bekliyor? Oyuncuları kaptırmak gibi bir endişeniz yok mu?
“Transferde işin sonunu beklediğinizde, acele etmediğinizde karlı da çıkabilirsiniz zarar da edebilirsiniz. Bu sizin özgüveninize, tercihinize bağlı. Biraz da şans. ‘Şimdi acele etmeyeyim, ağustosta fiyatlar düşer' dersiniz, düşmeyebilir de. Veya herkes alacağını almıştır, ortada oyuncu kalmayabilir. O zaman yandım çavuş diye bağırırsınız. Bugüne kadar şansımız yaver gitti.”
Mutlaka santrfor adayları da vardır
– Scout ekibi üç kıtada aylarca dolaştı, futbolcular izledi ama hiç alınan isim yok. Tavsiye ettikleri isimler yok mu?
“Metin Albayrak ve Gökhan Keskin gerçekten günlerce gittiler dolaştılar ama ağırlıklı olarak stoper üzerinde duruldu. Çünkü Beşiktaş'ın yıllardır kanayan yarasıdır stoper. Oraya da Pepe'yi aldık. Mutlaka santrfor adayları da vardır.”
Doldur boşalta girmemesi lazım
– Taraftar çok sayıda transfer beklememeli herhalde?
“Beşiktaş'ın artık her sene bol bol futbolcu transfer etmemesi, doldur boşalta girmemesi lazım. Takımın başarısı için bu çok önemli. Biz ‘Bu sene iki transferle olayı kapatabilir miyiz' düşüncesindeyiz.”
Diego Costa açıklaması
– Pepe'den sonra öncelik santrforda. Gomez, Costa isimleri de dolaşıyor. Nedir son durum?
“Evet santrfor istiyoruz. Diego Costa yok. Gomez'in geri dönüşü kesin yok. Aboubakar ile olan görüşmeler sürdürülüyor. Buradan sonuç çıkaramazsak yeni alternatifler üzerinde duracağız.”
İlk tercih Aboubakar
“Biz özellikle ve öncelikle Aboubakar'ı istiyoruz. Şenol Güneş'te böyle düşünüyor. Çünkü bildiğimiz bir futbolcu.”
Mario Gomez 5.5 milyon alıyordu
-Pepe demişken… Maliyeti, alacağı ücret takım içinde sıkıntı yaratır mı?
“Pepe bir dünya markası. Çok büyük değer katacak. Mario Gomez 5.5 milyon alıyordu bir sorun olmadı. Herkes saygı duydu.”
Bizim bir ücret politikamız var
“Bunlar dünya markası. Kimsenin etkileneceğini düşünmüyorum. Bizim bir ücret politikamız var. Belli bir süre 1.5-2 milyon bareminden gittik. Sonra 22.5 milyon baremine geldik. Ama o dönemlerde de 5 milyonluk adamlar oldu.”
Şimdi de Pepe geldi. Sorun yok yani.
“Kadroda 1 milyon 500 binlik adamlar varken 3 milyon 750 bin Euro'ya Quaresma'yı oynatıyorduk. Çoğunluk 2 milyon alırken 5.5 milyona Gomez'i oynattık. Barem yine 2 milyon 500 bin civarında şimdi de Pepe geldi. Sorun yok yani.”
Demba Ba ile biz hemfikiriz
– Demba Ba?
“Demba Ba ile biz hemfikiriz. Ancak ameliyat sonuçları ağustos ayında alınacak. doktor, ameliyattan sonra bir aylık süreci nasıl geçirdiğine bakıp, kararı verecek.”
Kulübüyle hiç işimiz yok
“Okey, top oynar' veya ‘Bu top oynayamaz' diyecek. Kulübüyle hiç işimiz yok.”
Pürüz çıkmadı
“Kendisi de Çin kulübüyle görüştü, pürüz çıkmadı. Biz kulübüne para ödemeyeceğiz. Sadece Demba Ba'ya ücret vereceğiz.”
Transferine karar verirsek öncelik sizin
-Yusuf Erdoğan iddiaları da var?
“Yusuf benim gönlümdeki bir çocuk. Çok severim. Evet, konuşuldu. Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, ‘Hocamızla konuşayım, planlamamıza bir bakalım. Transferine karar verirsek öncelik sizin' dedi.”
Şenol hocanın elinde parlayabilir
“Yusuf'u Şenol hocanın elinde parlayabilecek çocuklardan biri olarak görüyorum.”
Bu sene bizde Gökhan
– Ya Gökhan Töre?
“Bu sene bizde Gökhan. Oynayacak. Ben çok umutluyum ondan. Zirve yapacağını düşünüyorum. Geçen sene İngiltere'de forma şansı bulamaması ve sakatlığı Gökhan'ı iyice silkeledi bence. Futbola aç Gökhan.”
Habertürk
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