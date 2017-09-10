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Beşiktaşlı yöneticiden 'Vida' sorusuna yanıt

Beşiktaşlı yöneticiden 'Vida' sorusuna yanıt.20149
  • Giriş : 10.09.2017 / 09:41:00
  • Güncelleme : 10.09.2017 / 09:45:10

Beşiktaşlı yönetici Metin Albayrak, taraftarların heyecanla beklediği Vida ile ilgili açıklama yaptı.

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Beşik Modelleri

Karabükspor'u deplasmanda mağlup eden Beşiktaş'ta karşılaşma sonrasında siyah beyazlı yönetici Metin Albayrak, Hırvat stoper domagoj Vida hakkında açıklamalarda bulundu.

“Çok yorgunduk, maçta belli de oldu. Zemin de çok kötüydü. İlk yarıda 5-6 pozisyonumuz var, atsak farklı olurdu. Sezon başında iniş, çıkışlar olur. Geçen sene de öyleydi, Aboubakar geç devreye girmişti. Hocamız herkese görev veriyor. Herkes milli takımdan döndü. Çok büyük performans gösterdi çocuklarımız da milli takımda. Takımımız çok geniş. Tecrübeli ve yetenekli oyuncularımız var. Tosun, geçen sene de en önemli isimlerden, gol kralımız” dedi. Metin Albayrak son olarak Vida transferiyle ilgili olarak Ocak ayında gelip gelmeyeceği sorusuna, "İnşallah" yanıtını verdi.

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