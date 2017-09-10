Beşiktaşlı yöneticiden 'Vida' sorusuna yanıt

Giriş : 10.09.2017 / 09:41:00

10.09.2017 / 09:41:00 Güncelleme : 10.09.2017 / 09:45:10

Beşiktaşlı yönetici Metin Albayrak, taraftarların heyecanla beklediği Vida ile ilgili açıklama yaptı.