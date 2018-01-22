Beşiktaşlıların taşıyan araç devrildi
Antalyaspor-Beşiktaş maçı sonrası İstanbul'a dönen Beşiktaşlı taraftarları taşıyan otobüsün Kütahya'da refüje devrildi. Meydana gelen kazada 8 taraftar yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
NTV
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