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Beşiktaşlıların taşıyan araç devrildi

Beşiktaşlıların taşıyan araç devrildi.15490
  • Giriş : 22.01.2018 / 10:04:00

Beşiktaşlı taraftarları taşıyan otobüsün refüje devrildiği öğrenildi.

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Beşik Modelleri

Antalyaspor-Beşiktaş maçı sonrası İstanbul'a dönen Beşiktaşlı taraftarları taşıyan otobüsün Kütahya'da refüje devrildi. Meydana gelen kazada 8 taraftar yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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