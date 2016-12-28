Beşşar Esed gidiyor mu?
Esed'in bir adaha Başkanlığa aday olmaması konusunda anlaşmaya varıldığı ileri sürülüyor. Reuters'in iddiasına göre Esed görevi başka bir Alevi adaya devredecek.
Türkiye, Rusya ve İran arasında varılması planlanan anlaşmanın taslağı, Esad'ın birkaç yıl daha devlet başkanı olarak kalabileceğine işaret ediyor. Anlaşma taslağına göre Esad, bir sonraki başkanlık seçimlerinde ise daha ılımlı bir Alevi adaya görevini devredecek. Ancak habere göre, İran henüz bu konuda ikna edilemedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın görüşmelerdeki pozisyonunun sorulması üzerine, "Esad'lı siyasi bir dönüşüm olmayacağını biliyoruz. Esad'ı muhalefetin de kabul etmeyeceğini biliyoruz" demişti.
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