Beştepe'de sürpriz buluşma!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, bugün için programlarında olmamasına rağmen görüşme kararı aldı.
Öte yandan gerçekleşecek bu kritik zirveye bazı bakanların da katılması bekleniyor. Başbakan ve bakanların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sandık güvenliği hakkında bilgi vermesi bekleniyor.
Başbakan Yıldırım'ın AK Parti MYK toplantısının ardından Beştepe'ye gideceği belirtildi.
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