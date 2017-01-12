Beştepe'den ABD'ye tepki: Şaka mı?
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı'nın PKK yorumuna ateş püskürdü.
ABD Merkez Komutanlığı'nın PYD ile PKK'nın arasında ilişki olmadığı iddiası Ankara'dan tepkiler gelmesine neden oldu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın,"Bu bir şaka mı yoksa CENTCOM aklını mı yitirdi" sözleriyle eleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) sosyal medya hesabı Twitter'da, SDG imzası taşıyan ve büyük bölümünü PYD/YPG'nin oluşturduğu yapının "PKK ile ilişkisinin olmadığını iddia eden" açıklamasına tepki gösterdi.
Kalın, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu bir şaka mı yoksa CENTCOM aklını mı yitirdi, buna kimsenin inanacağını düşünüyor musunuz? ABD terörist grubu meşrulaştırma çabasına son vermeli" ifadelerine yer verdi.
CENTCOM, Twitter'da, SDG imzası taşıyan ve büyük bölümünü PYD/YPG'nin oluşturduğu yapının, "PKK ile ilişkisinin olmadığını" iddia eden açıklaması paylaşılmış, açıklamanın üstüne de "SDG, PKK ile herhangi bir bağının veya ilişkisinin olmadığını onaylıyor" ifadelerine yer vererek, PYD'nin "sözcülüğünü" yapmıştı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner de yaptığı basın toplantısında terör örgütü PYD'nin, "uzun vadede Suriye'deki politik çözüm arayışlarının bir parçası olması gerektiğini" savunmuştu.
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