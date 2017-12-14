Beştepe'den Kudüs için açıklama!
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden açıklama geldi. İbrahim Kalın, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Kudüs kararının devamı geleceğini belirtti.
TRT
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