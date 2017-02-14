Beyaz Saray'da şok istifa
Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile yaptığı telefon görüşmesi ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın gözüne batmaya başlayan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn görevinden istifa eti.
CNN International, istifa haberini iki ayrı kaynağa dayandırdı.
Reuters, Flynn'in yerine geçici olarak, Ulusal Güvenlik Konseyi'nin başındaki emekli general Keith Kellogg'un atandığını bildirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonunu geçirmek üzere cuma günü başkent Washington’dan Florida’ya giderken uçakta basın mensuplarının konuyla ilgili sorularını, “Haberleri görmedim. Bakacağım” diye yanıtlamıştı. NBC’ye konuşan Trump’ın üst düzey politika danışmanı Stephen Miller ise, “Trump’ın Flynn’a güveninin sürüp sürmediği” sorusuna “Bunu Başkana sormalısınız” diye cevap vermişti.
"YAPTIRIMLARI GÖRÜŞTÜ" İDDİASI
New York Times, Flynn’ın Kislyak ile yaptığı görüşmenin içeriğinin soruşturmaya tabi tutulabileceğini bildirmişti. Bu görüşmenin Barack Obama yönetiminin Rusya’ya yeni yaptırımlar kabul ettiği güne denk gelmesi “iki yetkilinin yaptırımları konuştuğu iddialarını” gündeme getirmişti. Washington Post gazetesi geçen cuma Flynn’ın o görüşmede yaptırımları da ele aldığını yazmıştı.
GÜLEN'İN İADESİNİ İSTEMİŞTİ
58 yaşındaki emekli Korgeneral Flynn, Kasım ayında Fetullah Gülen’in Türkiye’ye iade edilmesini savunan bir yazı kaleme almıştı.
Flynn, yazısında, "Arka bahçemiz Pensilvanya'ya rahatça yerleşmiş olan bu maskeli terör ve istikrarsızlık kaynağı tarafından Washington'ın gözü boyanırken NATO müttefikimiz Türkiye'ye engel olmak mantıksızdır. Türkiye'nin bakış açısıyla Washington, Türkiye'nin Usame bin Ladinine sığınak oluyor. 11 Eylül'den sonra Usame bin Ladin'in Türkiye'de güzel bir köyde yaşadığını ve aynı anda Türk vergi mükelleflerinin vergileriyle fonlanan 160 okulu işlettiğini öğrenseydik ne yapardık?" yorumunu yapmıştı.
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