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Beyaz Saray'dan çok sert tepki

Beyaz Saray'dan çok sert tepki.28908
  • Giriş : 22.01.2017 / 14:29:00

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada medyada servis edilen fotoğraf ve haberlere sert tepki gösterildi.

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Beyaz Saray, haberlerde çıkan "yemin törenine az sayıda insan katıldı" iddialarına tepki gösteren bir açıklama yayınladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, ABD basınının Başkan Donald Trump’ın yemin törenine katılanların sayısını az gösterdiğini söyleyerek; “Bu, şimdiye kadar bir devir törenindeki en büyük kalabalıktı, nokta. Kasıtlı olarak bunu yaptılar ki, destek en az seviyeye insin” dedi. ABD basınındaki haberlerde Barack Obama'nın 2009'daki yemin töreninde çekilen kare ile geçen Cuma günkü fotoğraf karşılaştırılmıştı.

Trump'ın yemin ederek görevine başlamasının ardından Beyaz Saray Sözcülüğünü üstlenen Spicer da ilk basın toplantısını düzenledi. Amerikan basınından temsilcilerin olduğu salona, duyurulan toplantı saatinden yaklaşık iki saat sonra gelen Spicer, sert bir tavır takındı.

Trump’ın Cuma günklüyemin törenine katılanların sayısının Amerikan basınınca olduğundan çok daha az gösterildiğini öne süren Spicer, bu yöndeki haberleri "yanlış ve utanç verici" olarak değerlendirdi. Spicer, "Bu, şimdiye kadar burada ve dünya genelinde bir devir teslim törenindeki en büyük kalabalıktı, nokta. Kasıtlı olarak bunu yaptılar ki destek en az seviyeye insin" dedi.



ABD KAMUOYU İKİYE BÖLÜNDÜ

ABD basınında, Obama'nın yemin ettiği 2009'daki törene çok daha fazla kişinin katıldığını bildiren yayın organlarından biri de New York Times gazetesiydi. Gazete, yukarıdaki fotoğrafların ikisinin de yemin töreninden 45 dakika önce çekildiğini iddia etti. New York Times, Trump'ın konuşması başlayana dek, izleyicilerin tören alanına girmeye devam ettiğini hatırlattı. Gazeteye konuşan bir uzman ise 2009'daki törendeki kalabalığın, Trump'ın yemin törenine gelen izleyicilerin yaklaşık 3 katı olduğunu öne sürdü.

Ancak birçok Cumhuriyetçi Partili, karşılaştırma yapılan fotoğraflardan 2017'dekinin, yemin töreninden saatler önce çekildiğini savundu.

TIME MUHABİRİNE TEPKİ

Beyaz Saray Sözcüsü Spicer, Time dergisi muhabirinin Twitter hesabı üzerinden, "Trump’ın Beyaz Saray’a yerleştikten sonra Oval Ofis'teki Martin Luther King posterini kaldırdığı" iddiasında bulunmasına da tepki gösterdi. Bu paylaşımın gerçeği yansıtmadığını, muhabirin de paylaşımını daha sonra sildiğini dile getiren Spicer, ancak haberin sosyal medya üzerinden yayılmaya devam ettiğine dikkati çekerek, "Bu sorumsuzca bir davranış" diye konuştu.

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