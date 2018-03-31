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Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması

Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması.16845
  • Giriş : 31.03.2018 / 08:02:00

Beyaz Saray'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili açıklama geldi.

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Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesine dair yaptığı açıklamada, 2 liderin bölgesel konuları görüştüğünü bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı  Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinde, iki liderin, NATO müttefiki olarak  ortak çıkarların gelişimi ve ikili ilişkileri etkileyen konuların çözümü adına  ülkeler arasındaki iş birliğini artırma noktasında desteklerini belirttiği  açıklandı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın  Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığı hatırlatıldı.

Görüşmede "bölgesel gelişmeler ve Türkiye ile ABD arasındaki stratejik  müttefikliğin" ele alındığı kaydedilen açıklamada, "İki lider, NATO ortağı olarak  ortak çıkarların gelişimi ve ikili ilişkileri etkileyen konuların çözümü adına  ülkeler arasındaki iş birliğini artırma noktasında desteklerini belirtti."  ifadesine yer verildi.

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