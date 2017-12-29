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Beyaz Saray'dan Kabil'deki saldırıya kınama

Beyaz Saray'dan Kabil'deki saldırıya kınama.21111
  • Giriş : 29.12.2017 / 13:11:00

Beyaz Saray, Kabil'deki saldırı ile ilgili kınama mesajı yayınladı.

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Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen intihar saldırını kınadığını ve olayda hayatını kaybedenler için Amerika Birleşik Devletleri'nden açıklama geldi. ABD, yakınlarına taziyede dileğini bildirdi.

Açıklamada, "ABD, Kabil'de bir kültür ve toplum merkezine düzenlenen barbarca saldırıyı şiddetle kınamakta ve kurbanların ailelerine en derin taziyelerini sunmaktadır." ifadesine yer verildi. ABD'nin Afganistan yönetimiyle yakın dayanışmasını sürdüreceğine vurgu yapılan açıklamada, "Afganistan'ın düşmanları, ülkeyi yıkıma uğratma ve hem dirençli hem de barış ile istikrarı kurma amacına bağlı olan Afgan halkını bölme çabalarında başarılı olamayacaklardır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kabil'de bir kültür merkezine dün sabah düzenlenen intihar saldırısında 41 kişi hayatını kaybetmiş, 84 kişi yaralanmıştı. Ülkenin en büyük etnik gruplarından Şii mezhebine mensup Hazara gruplarına ait olduğu bilinen "Tabyan" adlı kültür merkezinde haber ajansı ve eğitim merkezi gibi kuruluşlar yer alıyor.

TRT

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