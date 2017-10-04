Beyaz Saray'dan Talabani mesajı!
Amerika Birleşik Devletleri, eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin ölümünden duyduğu üzüntüyü bildiren bir yazılı açıklama yayınladı ve Irak halkına taziyelerini iletti.
Beyaz Saray Basın Sözcülüğünden konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, "ABD, Eski Irak Cumhurbaşkanı ve devlet adamı Celal Talabani'nin ölümü üzerine en derin taziyelerini sunmaktadır. Saddam Hüseyin tiranlığından bugünkü anayasal demokrasiye geçiş sürecinde faydalı işler yapan Talabani'yi gerçek bir vatansever ve ortak olarak hatırlıyoruz. Cumhurbaşkanı Talabani'nin ailesinin ve Irak halkının bu yas günündeki acısını paylaşıyoruz" ifadelerine yer verildi.
Irak'ta iki dönem cumhurbaşkanlığı görevini yürüten 84 yaşındaki Talabani, Almanya'da tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirmişti.
SPUTNİK
DİĞER HABERLER
Paris'te askeri ateşelik binasında patlama!
Fransa'nın başkenti Paris'teki Ürdün askeri ateşelik binasında patlama yaşandı.
Trump'tan o ülkeye ziyaret!
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Porto Riko'yu ziyaret etti.
Barzani'den Türkiye'ye şok tehdit!
IKBY lideri Mesud Barzani, Türkmen kenti Kerkük'e ziyaret gerçekleştirdi.
Putin'den Trump'a başsağlığı mesajı!
Rus lider Vladimir Putin, Donald Trump'a başsağlığı dileklerini iletti.
Bağımsızlık ilan ettiler: 7 kişi can verdi!
Kamerun'un Anglofon bölgesindeki ayrılıkçı gruplar sembolik bağımsızlık ilan etti.