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Beyaz Saray'dan Talabani mesajı!

Beyaz Saray'dan Talabani mesajı!.21111
  • Giriş : 04.10.2017 / 09:42:00

Vefat eden eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani için Beyaz Saray'dan açıklama geldi.

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Amerika Birleşik Devletleri, eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin ölümünden duyduğu üzüntüyü bildiren bir yazılı açıklama yayınladı ve Irak halkına taziyelerini iletti.

Beyaz Saray Basın Sözcülüğünden konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "ABD, Eski Irak Cumhurbaşkanı ve devlet adamı Celal Talabani'nin ölümü üzerine en derin taziyelerini sunmaktadır. Saddam Hüseyin tiranlığından bugünkü anayasal demokrasiye geçiş sürecinde faydalı işler yapan Talabani'yi gerçek bir vatansever ve ortak olarak hatırlıyoruz. Cumhurbaşkanı Talabani'nin ailesinin ve Irak halkının bu yas günündeki acısını paylaşıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Irak'ta iki dönem cumhurbaşkanlığı görevini yürüten 84 yaşındaki Talabani, Almanya'da tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirmişti.

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