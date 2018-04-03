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Beyaz Saray'dan Trump-Putin açıklaması

Beyaz Saray'dan Trump-Putin açıklaması.18680
  • Giriş : 03.04.2018 / 08:41:00
  • Güncelleme : 03.04.2018 / 11:40:44

Beyaz Saray'dan Trump-Putin görüşmesine dair açıklama geldi.

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Sepet Beşik

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin arasında yapılacak görüşme için Beyaz Saray'ı adres gösterdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, yaptığı yazılı açıklamada, Trump-Putin görüşmesine ilişkin "Başkan Trump'ın da 20 Mart'taki Devlet Başkanı Putin'le telefon görüşmesinden hemen sonra belirttiği gibi, ikili çok uzak olmayan bir gelecekte ve Beyaz Saray da dahil muhtemel yerlerden birinde görüşmeyi ele almışlardı. Şu noktada bu açıklamaya ekleyeceğimiz yeni bir gelişme yok." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray, bu açıklamasıyla Trump ile Putin arasında yakında yapılması muhtemel bir görüşmenin Beyaz Saray'da da olabileceğini kabul etmiş oldu.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Trump'ın, 20 Mart'taki telefon görüşmesinde Putin'i Beyaz Saray'a davet ettiği açıklanmıştı.

ABD yönetimi geçen hafta ABD'de görev yapan toplam 60 Rus diplomatı İngiltere'de eski bir Rus ajanının Rusya tarafından zehirlendiği iddiasının ardından sınır dışı etme kararı almıştı.

Trump, 20 Mart'taki telefon görüşmesinde ise ülkesindeki seçimleri kazanan Putin'i tebrik etmiş, Amerikan medyasında Trump'ın en yakın ulusal güvenlik danışmanlarının uyarısına rağmen Putin'i tebrik ettiği iddiaları gündeme gelmişti.

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